CARTES. Orages, pluie-inondation, grêle : 4 départements en orange, presque toute la France en vigilance jaune

Le front froid, à l'arrière de la dépression Lee, apporte un temps très perturbé sur l'ensemble du pays ce jeudi.

Les restes du cyclone Lee balayent la France d'ouest en est ce jeudi 21 septembre 2023. Météo France prévoit un "renforcement du vent" et des pluies localement soutenues avec des cumuls parfois significatifs. Quatre départements ont été placés en vigilance orange pluie-inondation : l'Ain, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. L'alerte sera activée à la mi-journée et devrait durer jusque dans la nuit. "Les cumuls attendus sont de l'ordre de 60 à 100 mm, voire localement 100 à 120 mm en quelques heures".

66 départements sont également en vigilance jaune. Voici les 44 placés en vigilance pluie-inondation :

Les départements en vigilance pluie-inondation. Capture - Météo France

49 départements sont concernés par une vigilance jaune orages :

Les départements en vigilance orages. Capture - Météo France

7 départements sont en vigilance vent violent : le Jura, la Saône-et-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Rhône, l'Ain et l'Isère. Météo France prévoit des pointes entre 60 et 90 km/h.

Accalmie vendredi, hausse des températures ce week-end

Le front pluvieux quitte progressivement le pays par les frontières de l'est, vendredi 22 septembre 2023. Météo France conserve pour l'instant 17 départements en vigilance jaune jusqu'à la mi-journée en raison des orages qui devraient persister sur la façade atlantique et la vallée du Rhône. Voici les départements concernés : Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Alpes-de-Haute-Provence, Haute-Corse et Corse du Sud.

"Des conditions plus anticycloniques pourraient revenir pour le week-end, avec des températures en hausse dimanche".