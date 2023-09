Onet-le-Château. Des ateliers pour mieux se connaître et préparer l’avenir

Pour les adolescents et jeunes adultes en questionnement sur leur orientation scolaire et/ou professionnelle, Amélie Roblin, coach certifiée, propose des ateliers de rentrée pour apprendre à mieux se connaître et construire son avenir sur de bonnes bases. Chaque atelier se déroule en groupe de 4 à 8 jeunes, un cadre de confidentialité est posé dès le départ. Deux entretiens avec les parents sont programmés en amont de l’atelier et en conclusion.

- Atelier "Booste ta confiance": une demi-journée pour apprendre à se connaître et à détecter ses ressources pour faire face à ses limites (prise de parole en public, grand oral, interaction dans un groupe), les 18 ou 27 novembre de 14 h à 17 heures.

- Atelier "Apprendre à apprendre" : une demi-journée pour comprendre sa façon d’apprendre et trouver les outils adéquats pour optimiser ses apprentissages les 27 octobre ou 18 novembre de 9 h à 12 heures.

- Atelier : "Trouve ta voie professionnelle" : 2 jours pour faire connaissance avec soi-même et découvrir des métiers afin d’ouvrir les champs des possibles et envisager son parcours d’études supérieures, les 24 et 25 octobre de 9 h à 12 heures et de 13 h à 16 heures. Réunion d’information sur réservation au 06 14 80 16 38, le mardi 3 octobre, à 19 h. Inscription obligatoire pour les ateliers à ce même numéro (places limitées).