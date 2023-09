Euromillions : la grande gagnante du jackpot record de 109 millions d'euros venait de perdre son emploi

La recherche d'un nouvel emploi peut attendre pour cette heureuse gagnante !

Elle a touché le gros lot, et au meilleur des moments. Lors du tirage du 1er septembre 2023, une habitante du Morbihan quinquagénaire a remporté un butin record de 109 millions d'euros à l'Euromillions.

Le média spécialisé TirageGagnant révèle que l'heureuse chanceuse avait été licenciée récemment avant de remporter cette somme astronomique. Elle n'aura pas à se soucier de la recherche d'un nouvel emploi de sitôt ! Elle a confié vouloir acheter une maison, et un beau voyage au Mexique ou en Thaïlande serait déjà dans les esprits.

La gagnante va également se tourner vers ses proches dans l'optique de "laisser une trace, un héritage qui profitera aux générations futures" au sein de sa famille.

Toujours selon le site spécialisé TirageGagnant, la joueuse s'est manifestée auprès de la FDJ "dans les jours qui ont suivi le tirage". Stressée à l'idée d'avoir remporté le jackpot, elle aurait gardé son ticket près d'elle en continu, dans son sac à main, même pour "aller tondre la pelouse" !

Seule grande gagnante au milieu de 32 millions de joueurs

Ce gain de 109 millions d'euros est un record en Bretagne, dépassant de loin les 39 millions remportés en 2009 à Vern-sur-Seiches (Ille-et-Vilaine).

Plus de 32 millions joueurs ont participé en Europe lors du tirage de vendredi 1er septembre. Une seule et unique grille a trouvé tous les numéros et étoiles du résultat de l'Euromillions, celle de notre heureuse habitante du Morbihan.