Luc-la-Primaube. L’association Jardeco a fait sa promotion

Lors de la journée Sport Santé Bien-être organisée par la municipalité de Luc-la-Primaube, les jardiniers de l’association Jardeco tenaient un stand sur le parking de l’espace animation de Luc.

Le nombreux public a ainsi pu découvrir toutes les activités et animations proposées dans les jardins familiaux qui ont vocation à leur rendre le cadre de vie plus agréable et plus utile au quotidien en les impliquant dans le projet de gestion et d’animation du lieu : tonte, défrichage de la zone humide dont l’intérêt écologique est protégé de toute intervention humaine.

Ces espaces "privatifs" s’intègrent dans un espace plus vaste d’intérêt collectif composé d’un amphithéâtre de verdure, d’une ruche, d’un espace de jardins "adaptés" permettant à des personnes à mobilité réduite de jardiner, d’un verger en partenariat avec Variétés Locales 12, d’une serre, d’une pergola, d’un espace de compostage et des espaces de stationnement.