Villefranche-de-Rouergue. Performance passionnante des artistes femmes du collectif La Tangente à l’Atelier Blanc

Michèle Cirès Brigand, Dominique De Beir, Anne Deguelle, Isabelle Garron, Fabienne Gaston-Dreyfus, Maëlle Labussière, Corinne Laroche, Marie Lepetit, Dominique Liquois, Frédérique Lucien, Christine Maigne, Sabine Massenet, Émilie Satre, Martine Schildge, Catherine Serikoff, Soizic Stokvis, Ghislaine Vappereau, Catherine Viollet : 17 artistes plasticiennes et une poète, Isabelle Garron qui se réunissent dans la région parisienne depuis 2016 pour échanger sur leurs pratiques artistiques et questionner leurs conditions de femmes artistes sous le collectif La Tangente. Pour la 1re fois, invitées par l’Atelier Blanc, elles ont créé une exposition in situ. L’installation a pris place sur une longue table qui s’est construite d’heure en heure. Un banquet artistique dont l’objectif, outre la présentation de l’univers de chacune d’entre elles, était d’échanger et de partager leurs problématiques.