Aveyron : un an après l'arrivée de Mgr Meyer, une église qui ouvre les horizons

L'arrivée de nouveaux prêtres venus de Côte d'Ivoire et des changements de paroisses pour de nombreux prêtres aveyronnais ont rythmé la première année d'épiscopat de Mgr Meyer dans le diocèse de Rodez et de Vabres.



Osons ce petit clin d'œil footballistique avec la venue du pape François ce vendredi au stade Vélodrome de Marseille ce samedi : l'église aveyronnaise a connu un "mercato" animé durant l'année qui s'est écoulé. De quoi faire la joie de Mrg Meyer, arrivé il y a pile un an à Rodez. Car ce dernier, informé de cette mission qui l'attendait en Aveyron a préparé ce qu'il préfère appeler de nouveaux accueils.

Ainsi avec les quatre nouveaux prêtres de Côte d'Ivoire qui ont récemment atterri en Aveyron, fruit d'un partenariat de longue date entre le diocèse et des paroisses ivoiriens. "Parce que j'avais vécu un moment formidable à mon arrivée avec le déplacement de 900 Aveyronnais à Lourdes, j'ai souhaité en faire de même avec eux", explique Mgr Meyer. "Cette année, nous étions 1100, et ils ont pu rencontrer des Aveyronnais de partout avant de rejoindre leur paroisse".

"Relever le défi de la proximité"

L'arrivée de ces nouveaux prêtres doit aussi permettre à Mgr Meyer de "relever le défi de la proximité sur un territoire aussi grand qu'est l'Aveyron". Sachant que quatre prêtres de la Côte d'Ivoire installés depuis plus ou moins longtemps en Averyon sont repartis. "Ce sont des missions de trois, six ou neuf ans qu'ils effectuent en général. Il est important qu'ils ne restent pas trop longtemps éloignés de chez eux..." Et d'enchaîner : " Leur renfort est une aide précieuse, mais aussi parce que leur présence dilate notre regard sur les autres".

Quatre nouveaux prêtres ivoiriens Sont arrivés le père Désiré Siéi, du diocèse San Pedro et qui rejoint le doyenné Bassin Vallon; le père Eric N'Cho Ambeu, du diocèse d'Agboville, qui rejoint le doyenné Haute vallée Aveyron Lot; le père Kan Christian Martial Konan, du diocèse de San Pedro qui rejoint le doyenné du pays saint-affricain; le père Célestin Mairy Ako, du diocèse d'Agboville qui rejoint le doyenné du Pays Millavois. Le père Bernard Kofi, qui était à Onet, est retourné à Abidjan; le père Jonas Touré est parti en mission en Belgique; le père Célestin N'Guessan est également reparti en Côte d'Ivoire après cinq années passées en Aveyron. Le père Jules Adou Adou, installé à Coupiac, a prolongé sa mission d'une année et le père Adjé, qui est à Onet-le-Château a prolongé de trois ans sa mission.

Une importance qu'il a pu mesurer dimanche dernier avec la messe d'installation à Decazeville du père Dhanaraj, qui quittait le sud Aveyron après y avoir passé une dizaine d'années. "Un bus de Camarès est venu ! Les paroissiens nous l'ont amené en colis "Fidélissimo"", rigole Mgr Meyer. "Plus largement, mon agenda jusqu'à Noël consiste à aller fêter l'installation des nouveaux prêtres dans les paroisses".

"Fier des Aveyronnais"

L'évêque de Rodez et de Vabres a en effet souhaité soigner l'accueil des prêtres, qu'ils viennent de pays étrangers ou du "canal historique". "Et je suis fier des Aveyronnais quand je vois comment ils se mobilisent pour aider ces prêtres" lance Mgr Meyer pour lequel "l'accueil doit durer tout le temps de leur présence". Une douzaine de paroisses ont fêté ou vont fêter l'arrivée de ces nouveaux prêtres. Et à voir l'enthousiasme de Mgr Meyer face à tous ces mouvements, on peut penser que le "mercato" est réussi.