Onet-le-Château. Christian Font à la rencontre de ses lecteurs

Après avoir co-écrit un premier livre "L’Aveyron et les Aveyronnais dans la Deuxième Guerre mondiale", une synthèse, la seule et unique de cette période, les deux historiens se retrouvent et cosignent "construire l’histoire de la Résistance – Aveyron 1944".

Pour cet ouvrage aussi, Christian Font, docteur en Histoire et chercheur associé à l’Institut d’histoire du Temps Présent et Henri Moizet, agrégé d’histoire, souhaitent "modestement" contribuer à la réflexion permanente de la société rouergate sur elle-même et sur son passé.

Cette recherche de longue haleine s’appuie sur de nombreux témoignages croisés avec l’étude de la presse et les dossiers d’archives officielles et privés. "Proposer cette première synthèse sur l’Aveyron en 1944, année clé de notre histoire, c’est pénétrer au cœur d’une période ambiguë mais riche d’événements, c’est redécouvrir les réactions contradictoires d’une population plurielle devant son nouveau destin : c’est construire l’histoire de la Résistance en Aveyron", expliquent les auteurs et plus particulièrement Christian Font lors de sa séance dédicace, qu’il assurait ce samedi à l’Espace culturel.