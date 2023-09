Druelle Balsac. 55 participants à la course cycliste de l’APC

En ce début septembre, l’Association pour la promotion du cyclisme organisait sa 5e et dernière manifestation pour l’année 2023 qui se déroulait à Agnac lors de la course cyclo-sport Ufolep. Cette épreuve, inscrite au challenge départemental, a vu 55 coureurs se présenter sur la ligne de départ. Dès 13 heures, les catégories féminines, GS et 3e catégorie se sont élancées pour effectuer 19 et 22 tours de circuit partant d’Agnac et passant par Toizac et les Cayres. Circuit de 2,700 km. Erna Fontein s’est imposée en féminine. En GS, Marion Bruno, TC Naucelle Cantal devance Pascal Teyssèdre du Guidon decazevillois et Damien Gérard de Valeros.

En ce qui concerne la 3e catégorie, victoire du nouveau licencié à l’APC Sébastien Couderc devant le Capdenacois David Séguéla et Thomas Dumoulin du Guidon decazevillois. À 15 heures, les 1re et 2e catégories ont pris le départ. Au bout des 24 tours effectués à un rythme élevé et avec de nombreuses attaques, le sprint final a sacré Kévin Goubert du TC Naucelle. Louis Delanoy (Capdenac) et Andréa Berry (Aurillac) complètent le podium. Sixième de la course, éric Laussel de l’ECVD l’emporte en 2e catégorie devançant Romain Chabaud (Capdenac) et Jean- Claude Vayssière (Team 12). Les bénévoles, partenaires et la mairie de Druelle sont à remercier pour la bonne organisation, la sécurisation du circuit, les lots offerts et le pot de l’amitié qui a clôturé ce bel après-midi.