Naucelle. Aînés : dix séances programmées pour découvrir le vin autrement

L’association les Aînés naucellois de Générations mouvement n’a de cesse de trouver pléthore d’animations pour ses adhérents : sportives, culturelles, bien-être, ludiques… La dernière portait sur la dégustation de vin. Pour cela, il était nécessaire de trouver deux animateurs de séances, Jean-Pierre et Christophe faisaient office de professeurs émérites. Les deux "compères" ont suivi durant trois ans une formation à la MJC de Rodez. En passionnés de vins, ils ont écumé une grande partie des vignobles de l’Hexagone et même d’ailleurs. La première séance se déroulait à la mairie, dans la salle du conseil (à titre exceptionnel) en après-midi, avec plus d’une vingtaine de participants. La séance s’ouvrait par une présentation du projet par le président des Aînés naucellois, Alain Beq. Ensuite, place à la dégustation et ses fondamentaux par les deux spécialistes. Une dégustation de cinq vins, achetés chez un commerçant local, blanc (côte de Gascogne) pour ouvrir le bal, puis une série de trois rouges (Beaujolais, Mont Lauzin et Cahors), un blanc doux de Gaillac (domaine Plageoles) pour terminer.

Dix séances, sont au programme, à raison de chaque 3e vendredi du mois (15 h à 17 h), avec une thématique à chaque fois. Les participants doivent se munir de 6 verres à vin, une bouteille d’eau, et de quoi écrire. Les séances se veulent conviviales autour du vin, une belle façon d’acheter de découvrir le vin autrement qu’en lisant une étiquette. L’atelier est organisé à prix coûtant (maximim 20 €/séance). Un forfait de 40 € est demandé pour les séances de 2023.

La prochaine séance est programmée au 20 octobre sur la thématique suivante : cépages, sol, terroir et région.