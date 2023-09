Coubisou. C’était la fête au village du Causse

Chaque année, le premier dimanche de septembre, le village du Causse est en fête. Les membres du comité d’animation ont proposé plusieurs rendez-vous tout au long de cette journée.

Dès 8 heures, la salle des fêtes faisait le plein. Les gourmets s’installaient autour des tables pour le traditionnel déjeuner tripous-tête de veau. Ce rendez-vous a connu un beau succès et les convives se sont régalés, le tout dans une ambiance des plus familiales.

Pendant ce temps, le vide-greniers se mettait en place dans le pré jouxtant la salle. Divers objets, vêtements, outils, livres, jouets et autres bibelots étaient exposés. Les visiteurs ont déambulé au milieu de ce bric-à-brac, ravis de découvrir et d’acquérir des objets, leur redonnant une seconde vie.

L’après-midi, le comité d’animation avait donné rendez-vous aux amateurs de cartes. Trente-six doublettes étaient engagées pour le concours de belote. De nombreuses équipes ont été récompensées : 1. Paulette et Éliane (colis de viande) – 2. Annie et Henri (truite saumonée) – 3. Nathalie et Lucien (1/2 Rascalat) – 4. Jean et Chantal (poulet) – 5. Nathalie et Nico (champagne Pommery). Bravo à tous les participants.

Résultats de la tombola : 395 (bon 200 € à ID), 880 (aspirateur balai), 281 (2 repas au restaurant), 909 (wonderbox), 897 (bon 100 € à ID), 1 191 (sortie à vélo électrique), 1110, 282, 1180, 808, 1018, 127, 1267, 618, 5, 264, 864, 370, 74, 171, 637, 178, 562, 260, 1 094.

Cette belle fête a animé le village du Causse tout au long de la journée grâce à l’investissement des membres du comité d’animation Le Causse – Le Monastère-Cabrespines.