Luc-la-Primaube. L’art du scrapbooking, tout un programme

Septembre le mois de la rentrée. "A Tous Scrap" ne déroge pas à la règle. Les membres de l’association présidée par Brigitte Blanc ont repris leurs activités, salle Brienne à l’espace animation de Luc. Elles se retrouvent 2 soirées et 2 journées par mois, sans oublier les 2 nuits du scrap. Elles ont reprogrammé les journées carterie pour réaliser des cartes destinées à l’association des services Néonatalité et Pédiatrie du centre hospitalier de Rodez "Au pays des Loupiots". C’est également avec plaisir qu’elles vous accueilleront des samedis après-midi pour des ateliers au profit du Téléthon. Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos samedis du 21 octobre 2023 de 14 h à 18 h salle Brienne à Luc pour réaliser une carte magique, du 25 novembre 2023 de 14 h à 18 h, salle annexe gym à Luc pour faire une boîte à explosion ainsi que les 24 février et 20 avril pour des réalisations qui vous seront communiquées ultérieurement. Participation de 15 € par personne reversée intégralement au Téléthon.

Si vous souhaitez découvrir l’art du scrapbooking dans une ambiance calme et conviviale, renseignements auprès de Brigitte Blanc au 06 38 19 06 71 ou sur ats12aveyron@gmail.com

Les albums photos rivalisent de beauté, confectionnés main, en papier cartonné de différentes couleurs et de différents motifs, de fleurs, de feuilles, de dentelles où les photos ont savamment et méticuleusement leur place. L’album ouvert très décoratif peut avoir toutes les formes, se replier et s’ouvrir comme un accordéon, ou comme une boîte ou un livre, être posé sur un meuble ou une table, ou confectionné dans une tout autre technique, la photo pouvant trouver un décor en 3 D, entourée d’objets le tout protégé dans un cadre…