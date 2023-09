Sénergues. Encore une belle randonnée à Pierrot

C’est par une très belle journée d’automne que treize amateurs de vélo et une vingtaine de passionnés de randonnée pédestre se sont retrouvés pour la 7e rando à Pierrot au stade de la Borie à Sénergues.

La journée a commencé à 8 h par le traditionnel café-fouace suivi à 9 h de la photo du groupe avant que les randonneurs guidés par Michel et Jean-François ne prennent le départ pour un circuit de 13 km sillonnant les sentiers autour de Sénergues, avec un ravitaillement à mi parcours servi par Cathy.

Pendant ce temps, les cyclistes avalaient 67 km d’un circuit qui leur faisait découvrir le plateau de Lagarde, et la vallée du Lot en passant par Viellevie, Grand-Vabre puis prenaient la direction de Nauviale où un ravitaillement était servi par Pierre. Après 65 km d’efforts se dressait le redoutable "Mur de Taulamet" avec une pente à plus de 15 % que tous les cyclistes ont franchi avec plus au moins d’aisance. C’est vers 12 h 45 que s’est terminée cette belle matinée sportive. Tous les participants se sont dirigés vers l’Auberge du Castel, où, Nadège et Grégory leur avaient concocté un apéro et un très bon repas. Comme le veut la tradition, Pierre a remis la coupe du "Mur de Taulamet". Cette année c’est à Jean-Bernard, 78 ans, membre et doyen du club de La Primaube, où Pierre est licencié, qui a reçu le trophée sous les applaudissements de tous les sportifs. A la fin du repas Valérie à remercié les organisateurs et tous les participants.

Pierre vous donne rendez-vous pour une huitième rando l’année prochaine.