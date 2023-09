La méthode Pilates pour booster la libido

Pratiquer la méthode Pilates offre de nombreux bénéfices. Parmi eux, l’entretien de la libido n’est pas des moindres.

"Un entraînement régulier basé sur la respiration, une posture correcte, le développement harmonieux des muscles posturaux, des mouvements effectués sans hâte mais avec une précision parfaite." C’est ainsi que Joseph Pilates décrivait sa méthode dans That Revolutionizes the Entire Field of Physical Education publié en 1934 et Return to Life Through Contrology, publié en 1945. Affinée au cours des années, cette méthode se pratique désormais sur tapis, avec ou sans accessoires ou à l’aide d’appareils. Elle a toujours pour but de faire travailler les muscles profonds – parmi lesquels le périnée -,et d’améliorer la posture et la souplesse.

Muscler le périnée pour intensifier les sensations

Plusieurs études ont montré l’intérêt de ce travail musculaire de fond sur la libido. Parmi elles, en 2021, des chercheurs turcs ont comparé 36 femmes âgées de 20 à 50 ans en fonction de tests d’évaluation de la fonction sexuelle. Toutes avaient au moins une fois souffert de dysfonction sexuelle, caractérisée par divers symptômes comme un manque de désir, des difficultés à se sentir excitées ou à parvenir à un orgasme. L’étude a montré que celles ayant pratiqué la méthode Pilates deux fois par semaine pendant 3 mois voyaient leurs fonctions sexuelles améliorées de façon nette. Dans le détail, leur niveau de désir avait augmenté de 136 % et le nombre d’orgasme de 140 %.

Si vous souffrez de difficultés sexuelles, la méthode Pilates peut donc, sans risque, améliorer votre bien-être. Vous pouvez vous inscrire à un cours ou pratiquer en douceur à l’aide de tutoriels sur internet. Pensez aussi à évoquer vos difficultés avec votre médecin.