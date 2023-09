Villecomtal. Les guitares du jazz manouche annoncent l’automne à la Fabrique du Rougier

Activité musicale chargée en cette rentrée à la Fabrique du Rougier. Ce mois de septembre, Manolo était de retour à Villecomtal avec sa kora. Il avait enchanté les plus jeunes et les plus grands avec ses contes en août dernier dans le jardin de l’église. Ce 17 septembre, le conteur s’est fait chanteur, toujours accompagné de sa kora, mais aussi d’une guitare et de flûtes d’Afrique ou d’Inde. Avec les pédales loops à ses pieds, le chanteur donnait l’illusion d’être rejoint sur scène par d’autres musiciens. Par son talent et sa gentillesse, Manolo a créé un grand moment de complicité avec son public. Le dimanche 24 septembre suivant, La Fabrique faisait à nouveau salle comble en recevant une autre guitariste, à l’invitation de l’association Le Goût des Autres. Séverine Cros a livré ses compositions touchantes et a fait chanter le public avec quelques reprises.

Et pour le troisième dimanche de suite, toujours des guitares, pour une soirée jazz manouche. C’est une tradition à La Fabrique du Rougier. Marc Perez et Freddy Ricci prennent leur quartier d’automne à Villecomtal.

Pour les prochains premiers dimanches du mois, le trio albigeois Le Souflle et les Cordes, délivrera des œuvres classiques pour piano, flûte et violon le dimanche 5 novembre. The Crooked Nails, formation aveyronnaise Folk et Blues, clôturera cette belle année 2023.