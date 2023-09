Ols-et-Rinhodes. Reprise des cours de danse trad

L’atelier de danse trad d’Ols et les Ateliers Nicole reprennent leur activité d’apprentissage et de mise en place de la danse traditionnelle. Depuis plusieurs saisons il a permis à un large public d’acquérir les bases du Trad, d’améliorer la pratique des danses de bal. Bourrées, mazurkas, scottishes et autres danses de groupe et de ronde sont au programme. Le premier atelier aura lieu le mercredi 27 septembre 20 h 30 salle des fêtes. Ces rencontres se déroulent tous les mercredis avec une possibilité de ne participer qu’une fois tous les 15 jours. Il est ouvert à toute personne intéressée par cette activité, est gratuit et sans engagement. Toutes les infos concernant cette nouvelle saison seront données ce soir-là. Venez nous rejoindre dès les premiers cours afin de mettre en place une organisation de ces rencontres hebdomadaires qui convienne à un maximum de participants, de choisir les différentes options. Bonne humeur, convivialité sont aussi au menu de ces ateliers, ou chacun peut y trouver la place qui lui convient seul ou en couple, quel que soit son niveau ou ses envies. Renseignements au 06 73 48 27 70.