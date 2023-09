Luc-la-Primaube. Un moment de partage pour les élèves des ateliers initiation au numérique

De nouveaux ateliers sont proposés début 2024.

Jessie Virapin, conseillère numérique anime des ateliers à la mairie annexe de La Primaube. Les élèves qui ont participé récemment à des ateliers numérique étaient invités à participer à un apéro dînatoire à l’espace animation de Luc en présence du maire Jean-Philippe Sadoul. Ces ateliers avaient pour objectif de sensibiliser la trentaine de participants aux bons gestes à faire régulièrement pour le nettoyage par le vide dans leurs dossiers, conserver uniquement les mails nécessaires, faire un tri régulièrement dans sa boîte mail, supprimer des fichiers dont ils n’ont plus besoin, supprimer les spams et les newsletters, réduire le nombre de destinataires, alléger les messages envoyés, désinstaller des applications devenues inutiles, envoyer leurs vieux mails à la corbeille, vider la corbeille, installer un anti-spam sur leur ordinateur, libérer le disque dur de leurs photos et vidéos et les stocker si besoin sur une clé USB…

Pour rappel, la conseillère numérique peut également effectuer avec vous les démarches en ligne auprès de différentes administrations et services : impôts, caisses de retraite, caisse d’allocations familiales, caisse primaire d’assurance maladie, agence nationale des titres sécurisés…

Début 2024, Jessie Virapin proposera des ateliers les mercredis de 9 heures à10 h 30 : 4 janvier (présentation-découverte de l’ordinateur), 11 janvier (savoir-faire un copier-coller), 18 janvier (créer et gérer ses dossiers "théorique"), 25 janvier (suite créer et gérer ses dossiers + exercices), 1er février (maîtriser sa boîte mail, créer des dossiers), 8 février (insérer une pièce jointe au mail + exercices), 15 février (naviguer sur internet "théorique), 22 février (suite de naviguer sur internet, mettre en favoris + "exercices"), 1er mars (transfèrer photos avec "gros fichiers"), 8 mars (clé USB, disque dur externe), mercredi 15 mars (Le boncoin achats et ventes), 23 mars (création album photo en ligne), 29 mars (comment faire un diaporama sur Power Point), mercredi 5 avril (les bases d’Excel), 12 avril (Savoir créer un compte administratif / EDF / Eau/ maîtriser le site ANTS / Doctolib / comptes des impôts, 19 avril (m’identifier avec France Connect).

Renseignements et inscriptions pour participer à ces différents ateliers au 05 65 71 34 20.