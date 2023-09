Salles-la-Source. Cougousse : balade contée au clair de lune

Il y a quelques jours, la municipalité avait eu la bonne idée d’inviter le conteur Yves Lavernhe, pour une balade contée dans les ruelles de Cougousse, à la nuit tombée, mettant ainsi en valeur un patrimoine bâti existant ou ayant existé tel les moulins. Découverte pour certains participants, habitués pour d’autres, qu’ils soient du village, de la commune, venus en voisins ou touristes en vacances, près d’une quarantaine de personnes étaient présentes à 20 h 30 devant l’église. Le conteur a alors emmené le groupe sur le chemin du conte et des ritournelles au hasard des ruelles et placettes, au rythme de son accordéon diabolique. Au clair de la lune ou des réverbères, chacun et chacune a pu entendre histoires et légendes de nos campagnes et s’est même laissé aller à fredonner voire à chanter. Cette balade nocturne a permis de découvrir le village sous un autre aspect. D’ailleurs, au retour de celle-ci, les participants n’ont pas manqué de remercier et féliciter chaleureusement Yves Lavernhe, le conteur local. "À refaire", a-t-on entendu, ainsi que de "grands merci " au conteur et à la mairie pour cette excellente initiative.

Cougousse : une belle balade contée, au clair de lune.

