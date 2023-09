Alrance. Marche autour du lac et de la tour de Peyrebrune

L’équipe du Téléthon d’Alrance organise une journée de marche le dimanche 1er octobre.

La matinée débutera à la salle des fêtes d’Alrance avec une petite collation, puis les marcheurs partiront pour faire le tour du lac. Au retour, un repas chaud préparé par les bénévoles sera servi et l’après-midi, les plus courageux pourront monter à la tour de Peyrebrune avec la visite gratuite de celle-ci (merci à l’association les Amis de Peyrebrune). Selon son niveau ou sa condition physique, chacun pourra décider de s’arrêter à tout moment, l’organisation a prévu une navette pour ramener les marcheurs à la salle des fêtes dès le premier kilomètre s’il le faut. L’équipe vous attend nombreux dimanche 1er octobre, à la salle des fêtes d’Alrance à partir de 9 heures pour les marcheurs et dès midi pour le repas.

Tarifs : Marche seule : 6 € (sans réservation). Repas seul 14 € (réservation obligatoire) Marche + repas 17 €(réservation obligatoire)

Il est également prévu des plateaux-repas à emporter qui pourront être récupérés à partir de midi, mais n’oubliez pas de les réserver au 06 45 81 08 48 avant le 29 septembre.

Tous les bénéfices de cette journée seront entièrement reversés à l’AFM (Association Française contre les Myopathies).