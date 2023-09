À Rodez, les agriculteurs érigent un mur devant le centre des finances publiques !

Manifestation des agriculteurs aveyronnais, ce jeudi 28 septembre 2023 à la mi-journée, à Rodez.

Ce jeudi 28 septembre 2023, à midi, une centaine d'agriculteurs aveyronnais ont répondu à l'appel de la FDSEA et des JA afin de dénoncer les dernières déclarations du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Ce dernier a notamment annoncé la suppression de l'avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR). Selon les calculs, cela pourrait représenter une hausse des charges de 3 500€ en moyenne pour une exploitation de 70 hectares...

Et pour protester, les éleveurs aveyronnais ont eu l'idée d'ériger un mur en briques devant l'entrée des finances publiques, place d'Armes à Rodez. "Ils veulent encore nous prendre du pognon, il rentrera moins facilement désormais !" , souriaient-ils, devant les yeux de policiers postés à quelques mètres de là.

À Rodez, la #FDSEA érige un mur devant les finances publiques. « Bruno Le Maire veut encore nous prendre du pognon, il rentrera moins facilement désormais ! », protestent les agriculteurs à quelques jours de l’ouverture du #Sommetdelelevage à #Cournon pic.twitter.com/sAmWnxRcBE — Mathieu Roualdès (@MRoualdes) September 28, 2023

Le GNR mais pas seulement...

"Franchement, on fait tout pour décourager les jeunes de reprendre nos exploitations. Déjà, le GNR a doublé ces dernières années. Et là, on nous enlève l'avantage fiscal. C'est trop. D’autant plus que l'on ne nous propose rien en retour. À chaque annonce de Bruno Le Maire, on a l'impression qu'il veut tuer quelques exploitations... La souveraineté alimentaire qu'il veut, il ne l'obtiendra pas comme cela", dénonce notamment Laurent Saint-Affre, responsable département de la FDSEA.

Les agriculteurs aveyronnais érigent un mur devant le centre des finances publiques à Rodez. Mathieu Roualdès

Et de pointer du doigt encore le ministre de l'Economie "qui a tout oublié de son passage comme ministre de l'Agriculture. Il se préoccupe davantage de son avenir et de faire plaisir aux écologistes extrémistes plutôt que de l'économie."

À quelques jours de l'ouverture du sommet de l'élevage à Cournon, lundi 2 octobre, les agriculteurs aveyronnais ont déjà fait part de leur colère.