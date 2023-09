Du covoiturage pour aller passer une mammographie, un dispositif inédit en Occitanie

Afin de rompre l'isolement de certaines femmes et les épauler lors de la mammographie, le Comité de sensibilisation au dépistage des cancers de l'Aveyron propose une prise en charge complète, de la prise de rendez-vous à l'accompagnement à l'examen grâce à un service de covoiturage.

Le saviez-vous ? Tous les deux ans, dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, les femmes âgées entre 50 et 74 ans sont invitées gratuitement à faire une mammographie. En Aveyron, moins d’une personne concernée sur deux (44,9 %) fait la démarche de prendre rendez-vous pour se rendre dans un cabinet de radiologie.

"On a encore des progrès à faire"

"On a encore des progrès à faire", note le docteur Caline Ngounou-Nzietchueng. "De nombreux freins existent pour se rendre à un examen de mammographie, comme prendre le rendez-vous, affronter un examen parfois douloureux et angoissant, se déplacer sur des distances importantes…", complète Marie Rouget, coordinatrice santé au sein du Comité de sensibilisation pour le dépistage des cancers en Aveyron dont la présidente actuelle est Olivia Bengué.

Faire tomber les freins

Une association créée il y a vingt-quatre ans dans le département par un collectif de gynécologues et médecins. "Elle comprend aujourd’hui une trentaine de bénévoles". Depuis douze ans, le Comité développe un service de covoiturage sur l’ensemble du département pour les rendez-vous de mammographie. "L’association s’engage auprès des femmes en proposant de prendre en charge toutes les démarches vers la mammographie. Des conventions ont été signées avec tous les hôpitaux et les centres de radiologie de l’Aveyron, public et privé. Ce sont soit les patientes qui nous contactent directement, soit les médecins ou les maisons de santé, les pharmaciens. à partir de là, je m’occupe de tout et je planifie tous les rendez-vous".

Aider ces femmes et les rassurer

Grâce à ces covoiturages, l’association souhaite aider ces femmes, à plusieurs niveaux. Premièrement, médicalement, pour prévenir toutes formes de cancer grâce aux examens préventifs. Deuxièmement en accompagnant ces femmes. Là aussi pour plusieurs raisons. "Soit, parce qu’elles ne conduisent plus ou pas, soit parce que cela les rassure, elles ne se sentent pas seules ".

Le Comité est soutenu et aidé financièrement par le Département. Les mairies et les communautés de communes sont aussi engagées. "Elles nous mettent à disposition les minibus pour assurer le transport", précise Marie qui sillonne tout l’Aveyron. "Durant le temps de trajet, les patientes se concentrent sur autre chose que l’examen. On discute, je les accompagne, je les rassure, je leur donne des conseils de prévention".

Depuis début 2023, c’est une centaine de personnes qui ont été transportées. Ce service de covoiturage est gratuit.

Contact: pour bénéficier de ce dispositif, il suffit de contacter Marie Rouget au 06 18 44 25 03. Renseignements : www.preventiondepistagecancers12.fr