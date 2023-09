Espalion. "Ukraine Fire" : un cri brûlant pour la paix

La communauté de communes a lancé une saison pleine de surprises.

En retenant les Dakh Daughters pour l’ouverture de sa saison culturelle, la communauté de communes Comtal Lot Truyère avait vu juste. Du moins pour tous ceux qui étaient au rendez-vous au centre Francis-Poulenc pour vivre l’évènement.

Le concert Ukraine Fire a offert un "grand show" de la fertile et entreprenante colère à travers une musique débridée et exutoire de ces "combattantes qui hurlent des histoires sombres d’amour, de solitude de leur pays en guerre".

Aujourd’hui, elles ont quitté (momentanément) l’Ukraine, si chère à leur cœur, pour venir porter en France et jusqu’à Espalion, un message de lutte mais aussi d’espoir. Fidèles à leur esprit frondeur elles ont délivré l’un des spectacles les plus déjantés qu’il soit donné de voir.

Avec leur look de prêtresses punk, ces multi-instrumentistes talentueuses savent à peu près tout faire.

Violoncelle, accordéon, guitare, contrebasse, percussions pour accompagner leurs très belles voix, elles passent du chant traditionnel au hip-hop, d’un rythme rumba à un rock endiablé avec une facilité déconcertante. Sur des décors de projections vidéo poignantes, les titres s’enchaînent comme autant de contes philosophiques ou politiques, qui font passer par toutes les émotions, de l’introspection à la révolte. Un spectacle fin, intelligent, libérateur.

Un message fort

Une ode pour le peuple ukrainien, un cri brûlant pour la paix et la liberté ! Pendant plus d’une heure le public a retenu son souffle et longuement applaudi tant pour la qualité du spectacle donné que pour son adhésion au message qu’il portait.

Pour poursuivre la soirée, Eriba Sound Système était à la manœuvre ! Sur sa toute petite caravane, le Ruthénois a assuré une belle ambiance festive avec un DJ-set aussi éclectique que versatile allant des incontournables de la musique actuelle aux grands classiques.

Un moment plus favorable pour aller à la rencontre de l’équipe du Rastaf Entray préposée au bar.