Luc-la-Primaube. Un défi "Familles bio plaisir" à relever

L’APABA (Association pour la Promotion de l’Agriculture Biologique en Aveyron) recherche une vingtaine de foyers pour relever le Défi Familles bio Plaisir ! Développer le territoire, consommer local, manger bio. Mais comment s’y retrouver entre tous les labels et sans dépenser trop ? Le défi Familles bio plaisir propose aux habitants de Luc-la-Primaube un challenge : changer son mode de consommation tout en préservant son budget.

Ce défi s’inscrit dans le cadre du Projet Alimentaire de Territoire de Rodez Agglomération, et sera animé par l’APABA en partenariat avec la Ville de Luc-la-Primaube. Pendant 5 mois, vingt foyers volontaires bénéficieront d’un accompagnement gratuit pour les aider à augmenter leur consommation de produits locaux et bio, sans dépenser plus ! Plusieurs animations seront proposées : intervention d’une diététicienne, jeux, repas partagés, cours de cuisine, visite de ferme…

Parce que manger bien ne coûte pas toujours plus cher ! C’est en tout cas ce qu’ont prouvé les participants d’Onet-le-Château et de Gourgan ayant relevé le défi en 2018 et 2019. Les inscriptions sont ouvertes à tous : actifs, retraités, en couple, célibataires, avec ou sans enfants.

Infos au 06 98 72 88 00 (ou sur alimentation@aveyron-bio.fr).