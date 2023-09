Salles-la-Source. Une rando VTT avec l’APE le 8 octobre

L’association des parents d’élèves de l’école de Souyri organise une randonnée VVT le dimanche 8 octobre avec comme objectif de faire passer un bon moment aux participants et leur famille afin de soutenir les activités proposées aux élèves, en espérant faire au moins aussi bien que pour la première édition de l’année dernière : plus de 250 participants. Pour cela il est proposé quatre nouveaux parcours avec départ libre : 12 km avec 60 m de dénivelé positif niveau familial ; 25 km avec 230 m dénivelé de positif, familial un peu plus technique ; 35 km avec 620 m dénivelé de positif, pour participant confirmé et 41 km avec 885 m de dénivelé positif, le plus sportif. Il est possible de réaliser les parcours avec son VTT à assistance électrique. Les départs libres auront lieu entre 8 h et 10 h du matin. Les ravitaillements sont produits maison par les bénévoles qui aident les organisateurs, et procurent une ambiance familiale et conviviale très appréciée de tous. Pour plus d’informations, contacter le 06 87 28 79 39 ou ape.souyri@gmail.com