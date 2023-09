Salles-Curan. Un concert exceptionnel de violoncelle

Lawrence et Jean-Sébastien ont reçu dans leur Bar à vins Le Bellevue une artiste hors norme en la personne de Robyn Grayling, violoncelliste issue des grands orchestres philharmoniques de Londres et de Rome. Robyn qui a choisi avec son mari Huw de se retirer en Aveyron et plus précisément à Salles-Curan, a été professeur de musique à la MJC. Si elle fait cet automne le choix de prendre une année sabbatique pour profiter de son temps libre, elle n’hésite pas à jouer pour son plaisir et celui de ses nombreux amis.

Devant un public mitigé (certains étaient venus pour boire et pour manger), dans le bruit des rires et des verres qui s’entrechoquaient, elle a gardé son sourire et sa bonne humeur et a interprété pour ses amis des morceaux choisis : une suite de Bach, Train Whistle du compositeur américain Aaron Minsky dont elle a joué plusieurs partitions en s’accompagnant des enregistrements qu’avait réalisés son mari Huw, La chanson de Printemps de Frank Bridge, une adaptation des Moulins de mon cœur de Michel Legrand et une composition personnelle Vol vers le Sud. Bien que déçu par le manque de respect de certains consommateurs, son public l’a chaleureusement applaudi et la retrouvera avec plaisir dans un cadre plus intimiste, à l’église ou au Grenier de Monsieur où elle a déjà offert, avec d’autres musiciens, de véritables moments d’enchantement.