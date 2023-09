La Fouillade. Un self-service pour la cantine

Au niveau des écoles et collèges en cette rentrée 2 023, c’est du côté des investissements municipaux que des changements notables furent enregistrés. Tel est le cas pour la cantine où suite à de longs travaux durant les vacances, les entreprises œuvrant à sa rénovation n’ont pas ménagé leurs efforts.

Ainsi dans le bâtiment, l’équipement a été revu de fond en comble afin de servir au mieux les plus de 300 repas journaliers à destination des élèves et des accompagnants. L’idée, conjointe à la réflexion menée autour du Projet Alimentaire Territorial d’Ouest Aveyron Communauté, allait dans le sens d’une amélioration de la qualité des mets servis, équilibrés et goûteux. Une démarche nécessitant une formation accrue du côté des cuisiniers comme de l’accompagnement, mais aussi de se fournir en circuit court, voire en démarche bio. L’équipe municipale confirmant sa volonté "à augmenter encore la part de produits locaux, certifiés et de saison dans l’approvisionnement de la cantine scolaire et ainsi donner une alimentation de qualité." Et ce en répondant aux attentes e la loi Egalim en matière de produits certifiés et bios, de lutte contre le gaspillage alimentaire de la diversification des protéines, notamment en intégrant un menu végétarien par semaine et la suppression des emballages plastiques.

Mais pour rendre possible tout cela, encore fallait-il que le matériel et les équipements soient en adéquation. Ainsi la commune a-t-elle pu récupérer, lors de la rénovation d’un lycée de Castres, tous les équipements nécessaires à l’implantation d’un self-service. Elle a aussi investi sur du matériel de pointe indispensable pour pouvoir servir 300 repas par jour.

Ce projet d’un coût global de 371 813,80 €/HT a été aidé à hauteur de 76,23 %/HT par l’État, la région Occitanie et le Département de l’Aveyron.