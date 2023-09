Les célèbres vidéastes français ont testé leurs connaissances en géographie, on ne peut pas dire que la région Occitanie soit leur point fort.

Après quelques mois d'absence, le duo de vidéastes Mcfly et Carlito sont de retour sur YouTube et ont choisi de tester leurs connaissances en géographie... Ce qui n'aura pas manqué de faire sourire les habitants des villes citées dans la vidéo. Son titre annonce la couleur : "On place des villes de France et on est moins bons que des CM2".

Dur, dur, quand il s'agit de placer des villes en Occitanie. Aurillac (Cantal) a changé de région et a été placée à Carcassonne (Aude), quand Nîmes (Gard) a complètement abandonné la Méditerranée pour se perdre dans les Alpes, entre Lyon (Rhône) et Bourg-en-Bresse (Ain).

On aurait pu se réjouir de voir débarquer le festival d'Avignon en Occitanie, mais le célèbre événement se déroule bien dans le Vaucluse, et non dans le Gard.

Grenoble dans le Puy-de-Dôme, Annecy en Saône-et-Loire...

Mcfly et Carlito, avec leurs invités Théodore et Léopold, devaient tirer des vignettes magnétiques avec des noms de ville et les placer sur une carte de France divisée en départements. Avec humour, les vidéastes ont réalisé qu'ils n'étaient pas très au point en géographie lorsqu'on quitte l'Île-de-France.

Grenoble (Isère) s'est notamment retrouvée dans les volcans du Puy-de-Dôme, et Annecy (Haute-Savoie) a quitté son célèbre lac dans les Alpes pour la Saône-et-Loire...

