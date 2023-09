Football : "Peut-être qu’on était un peu fatigués", réagit Didier Santini après le revers de Rodez à Auxerre

Les Ruthénois n'ont pas fait le poids ce samedi soir à Auxerre (3-1), pour le compte de la 9e journée de Ligue 2. C'était leur troisième match en une semaine, qui plus est face au 3e du championnat. Les Aveyronnais glissent donc 6es. Les réactions des entraîneurs.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

On ne leur a pas fait assez peur. Ils étaient supérieurs à nous dans un petit peu tout. On a subi contre une très belle équipe. Il faut reconnaître quand l’adversaire est plus fort. On n’est pas arrivé à poser notre jeu et avoir de l’agressivité pour les contrer quand il fallait. Peut-être qu’on était un peu fatigués. Après, je pense qu’on n’a pas pris assez de risque dans le jeu vers l’avant. En première mi-temps, on a une touche aux 16 mètres, et on se retrouve avec une passe à Lionel (Mpasi)…



Christophe Pélissier, entraîneur d’Auxerre

C’est jamais anodin d’enchaîner trois victoires. On s’était lancé un petit challenge entre nous, parce que c’est soi-disant difficile de gagner deux matches d’affilée à la maison. On demande aux joueurs de repartir de derrière donc parfois il y a des erreurs comme sur le but à la 95e, mais ce sont des choses qu’il faut régler. Ce soir, on va bien savourer, ça va nous permettre de prendre beaucoupde confiance dans notre jeu.

A lire aussi : Football : Rodez trop juste à Auxerre, revivez les temps forts du match