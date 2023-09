Football, rugby, handball, course pédestre... Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, les résultats du week-end de sports concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE FOOTBALL - Ligue 2 (9e journée) : Auxerre - Rodez............19 heures A lire aussi : Football : Rodez est dans la cour des grands ce samedi, à Auxerre - Coupe de France féminine (3e tour) : Druelle - Fontenilles......20h30 - Coupe de France masculine (4e tour) : Onet - Muret......18 heures Capdenac-Figeac - Colomiers.....18 heures Saint-Affrique - Revel.....18 heures Comtal - Aucamville......19 heures Saint-Laurent-La Canourgue - Cambounet......20 heures - Coupe d'Occitanie féminine (1er tour) : Sources Aveyron - Mende.....20 heures Montbazens-Rignac - Vabres-l'Abbaye......20h30 - Coupe d'Occitanie masculine (2e tour) : Argence Viadène - Sources Aveyron......19 heures Laissac - Le Monastère.......19 heures Foissac - Espoir foot 88.......19h30 Pays Alzuréen - Foot Vallon......19h30 Bas Rouergue - Onet II.....20 heures Costecalde-Lestrade - Druelle.....20 heures Pareloup Céor - Ouest Aveyron.....20 heures Salles-Curan-Curan - Saint-Geniez.....20 heures - Coupe de l'Aveyron (1er tour de cadrage) : Saint-Beauzély - Souyri.....19h30 Campagnac - Campuac-Golinhac...20 heures Canet-Prades-Vibal - Mahorais.....20 heures COURSE PEDESTRE - 100 kilomètres de Millau....... Gabriel Noutary (en 6h58) Gabriel Noutary a remporté les 100 km de Millau en 6h58 et est passé sous la barre des 7 heures, une première au XXIe siècle ! Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories A lire aussi : Course pédestre : Hervé Seitz et Gabriel Noutary prêts pour un nouveau départ sur les 100 km de Millau - Challenge Aveyron (16e et dernière manche) : Trail des ballades d'Olemps.....départ à 15h15 HANDBALL - Nationale 2 masculine (4e journée) : Rodez-Onet - Hendaye.....19 heures A lire aussi : Handball : Rodez-Onet se doit de tenir sur la longueur BASKET-BALL - Nationale 3 masculine (4e journée) : Rodez - Aubenas......20 heures Rodez retrouve Sharta mais perd Diouf pour la réception d'Aubenas, samedi 30 septembre à 20 heures. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories RUGBY - Fédérale 3 (3e journée) : Servian-Boujan - Saint-Affrique.......21-14 DIMANCHE 1ER OCTOBRE FOOTBALL - Division 2 féminine (2e journée) : Le Mans - Rodez.......13 heures - Coupe de France féminine (3e tour) : Comtal - Carcassonne......14h30 - Coupe de France (4e tour) : Aguessac - Toulouse Rodéo......15 heures Catus - Montbazens-Rignac.....15 heures - Coupe d'Occitanie masculine (2e tour) : Bozouls - Marvejols......15 heures Combes - Boussac......15 heures Dourdou - Naucelle.....15 heures Larzac Vallées - Lévézou......15 heures Méridienne d'Olt - Millau......15 heures - Coupe de l'Aveyron (1er tour de cadrage) : Sainte-Croix - Haut Lévézou.....14 heures Broquiès - Alrance.....15 heures Cantoin - Vabre Tizac.....15 heures Capdenac - Camboulazet......15 heures BASKET-BALL - Nationale 3 féminine (3e journée) : Elan Aveyron - Castelnau-le-Lez.....15h30 HANDBALL - Nationale 3 féminine (3e journée) : Rodez-Onet - Castanet......14 heures CYCLISME - Challenge MMA-Skoda-Centre Presse (11e et dernière manche) : Grand Prix de Villefranche-de-Rouergue........16 heures RUGBY - Fédérale 2 (3e journée) : Balma - Millau.......15h15 Villefranche-de-Lauragais - Lévézou Ségala.....15h15 Belvès - Decazeville......15h15 - Fédérale 3 (3e journée) : Rodez - Vallée du Girou.......15h15 RUGBY A XIII - Élite 2 (1re journée) : Villefranche - Villegailhenc.......15h30