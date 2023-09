Football : Rodez est dans la cour des grands ce samedi, à Auxerre

Samedi soir, le Raf (4e) se déplace sur la pelouse d’Auxerre (3e). En cas de succès face à ce qui se fait presque de mieux dans le championnat, il aurait de forte probabilité de grimper provisoirement sur le podium, une première pour lui, alors que quasiment un quart du championnat aura été joué.

Objectif podium. Oui, oui, aussi dingue que cela puisse paraître, Rodez peut en avoir l’ambition. Pas en vue de la fin de saison, évidemment, mais au moins pour ce samedi soir ! S’il s’impose en terre auxerroise, à 19 heures, il ravira la troisième place à son adversaire du jour. À condition qu’Angers et Amiens, à égalité avec le Raf ce matin avec un moins bon goal-average, n’empilent pas trop les buts dans le même temps dans leur match respectif. La tâche s’annonce ardue. Mais pas impossible pour autant, quand on voit la réussite des sang et or ces derniers temps, eux qui restent sur trois succès de rang contre Angers et Troyes, à la maison, et Dunkerque, dans le Nord.

Didier Santini ne veut toutefois pas que son équipe, programmée, s’il faut le rappeler, à lutter pour le maintien, verse dans un emballement démesuré : "J’essaye de ne pas regarder à combien de journées on en est, combien de match il nous reste… Je fais match après match. Je connais mon équipe, je sais la qualité qu’elle a, mais je ne veux pas qu’elle pense comme ça (à la possibilité de jouer les premiers rôles, NDLR). Sinon, on va ronronner et faire de la grosse, grosse m…. ! Je veux qu’ils (ses joueurs) gardent un état d’esprit de combativité", prévient-il.

Un caractère qui sera indispensable samedi soir sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps, si les siens entendent repartir de l’Yonne avec au moins un point. Car cette fois, ce n’est pas un club malade comme Dunkerque ou Troyes qu’ils vont retrouver sur le pré. Mais bel et bien peut-être l’équipe la plus impressionnante dans le jeu depuis le coup d’envoi de la saison le 5 août, notamment sur le plan offensif (lire ci-dessous). "Ce sera un super test, comme l’étaient Saint-Etienne, Angers ou Laval. Auxerre, c’est un nom, un club emblématique, mais (samedi soir), ça restera des joueurs contre d’autres joueurs. Après, c’est une équipe qui est en forme, qui joue bien, qui a du talent et des joueurs qui ont joué en Ligue 1."

L’AJA, un bon souvenir de coupe

Et c’est aussi une équipe contre laquelle le Raf a souvent fait des coups ! Le dernier en date ayant été réalisé le 8 février, en huitième de finale de Coupe de France, lorsque les coéquipiers de l’ex-capitaine rouergat Rémy Boissier s’étaient imposés, déjà à l’Abbé-Deschamps, par trois buts à deux. Pas le même contexte selon Didier Santini : "Leur concentration et leur rigueur en coupe ne seront pas les mêmes qu’en championnat."

S’il n’y a aucun doute sur la manière qu’aura l’AJA d’aborder cette rencontre, il y en a encore un sur son état physique. Et même chose pour Rodez, d’ailleurs. Avec deux matches dans les pattes depuis samedi dernier, la question se pose en effet. Même si Santini se dit rassuré sur ce plan-là : "Ils sont bien physiquement. Certains ont même été surpris de se sentir aussi bien." Au point de conserver la même composition que mardi ? Le staff a en tout cas travaillé les automatismes avec la même formation que face à Troyes, hier à l’entraînement. Avant d’entretenir le doute en conférence de presse, une grosse heure plus tard. "Le onze de départ de mardi est capable d’enchaîner, mais je suis aussi capable d’en changer cinq (rires)." Peu importent les hommes, l’objectif sera le même. Poursuivre la bonne série… Et grimper provisoirement sur le podium pour la première fois depuis sa montée en Ligue 2, en 2019 ? Le rêve est permis.