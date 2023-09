Decazeville. L’office de tourisme accueille hors les murs

L’accueil des visiteurs ne se résume pas aux bureaux informations touristiques (Cransac, Decazeville et Flagnac). La manière de s’informer des touristes a évolué depuis quelques années.

C’est pourquoi l’équipe de l’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté s’adapte et se rend sur le terrain pour rencontrer le public où il est.

Cette année encore, l’équipe a installé son stand aux couleurs de la destination Pays decazevillois-Vallée du Lot lors du rendez-vous du bien-être et Salon du Jeu à Cransac-Les-Thermes, à la Résidence de vacances Odalys "Le Hameau du lac" à Rignac (au cours des pots d’accueil des vacanciers les samedis soir de juillet à septembre), sur la place de Flagnac les soirs de représentation du spectacle sons et lumières "Hier, un village" et lors d’évènements importants tels que la Foire expo de Rodez en juin dernier. L’équipe sera présente à la Foire expo de Decazeville prochainement.

Les conseillères en séjour assurent également l’accueil lors des pots d’accueil des curistes à Cransac-Les-Thermes, toutes les 3 semaines de mars à novembre. Durant cet accueil hors les murs, l’office de tourisme renseigne le public, distribue la documentation de la destination, prend les réservations pour les différentes animations proposées et les diverses croisières à bord du Bateau l’Olt. Environ 600 personnes ont déjà été renseignées cette année.