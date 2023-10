Basket-ball : le calvaire de l’Elan Aveyron

Dimanche 1er octobre, lors de la 3e journée de Nationale 3, les protégées de Nicolas Flottes ont encaissé leur troisième défaite de la saison en autant de rencontres. Elles ont été défaites 36-75 par Castelnau-le-Lez.

"Toutes mes joueuses sans exception sont passées au travers. Nous n’avons pas fait un match au niveau de la N3. Nous n’avons rien produit de la première à la dernière minute." Dimanche 1er octobre, au sortir d’une Bérézina (36-75) dans sa salle ruthénoise Ginette-Mazel, le coach Nicolas Flottes ne cachait pas sa déception après un match à "vite oublier ".

Il est des matches où rien ne va. Et comme en plus en face, Castelnau a montré le visage d’une équipe homogène dès les premières minutes… tous les ingrédients étaient réunis pour un plantage dans les grandes largeurs, d’autant que bien des largesses en défense et des maladresses en attaques ont amplifié la déconvenue. Dès le premier quart-temps, les locales étaient perdues ne sachant pas comment prendre le match. Dans leur cinq majeur, les Héraultaises avaient trois joueuses culminant à 2 mètres, qui ont ainsi simplifié la tâche sous le panier.

Il est tout de même à retenir, la volonté des coéquipières de Hautcolas. Après la pause, un sursaut d’honneur. Les Aveyronnais se jetant dans la bataille pour grignoter un peu au tableau d’affichage, mais s’exposant aussi. Et l’addition augmentait dans le 3e quart, Castelnau repoussant alors l’Élan à 16 points.

Et comme les fins de parties ne sont pas le point fort des locales, les dix dernières minutes ont été un véritable calvaire. Incapables d’ajuster le moindre panier, les bleues aveyronnaises ont lâché prise. Les deux géantes, Vacher et Ayissi, et la tonique Dumont, s’en sont alors donné à cœur joie totalisant à elles seules, 61 points.