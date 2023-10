Calmont. Vif succès pour le trial des Plantcages

Pleine réussite pour la 3e trial des Plantcages. Ils sont plus de 200 participants (tes) à avoir pris les départs des différentes courses de cette manifestation organisée par les associations Apel et Ogec de l’école Marie-Emilie à Ceignac, dimanche.

Dès la veille les marquages aux sols ont matérialisé par des couleurs différentes aux parcours des trois courses de Trail. À chaque carrefour stratégique la sécurité est assurée par des panneaux et des bénévoles. Ceci a permis qu’il y ait eu un zéro faute. Bravo et félicitations à tous les volontaires. Sur les 18 km, 57 partants ; sur les 10 km, 74 ; pour les 5 km, 25 sportifs se sont motivés pour arriver à la fin. La "Rando" a réuni une cinquantaine d’amateurs de marche ayant pris le départ en échelonné, ce qui a donné des arrivées décalées. Mais tous les marcheurs sont arrivés à l’heure afin de connaître le classement par catégorie et la remise de leur récompense.

Celles et ceux qui en s’inscrivant ont retenu le repas pour sportifs : aligot-saucisse ont refait le plein d’énergie autour des tables en la salle polyvalente. Vu l’engouement provoqué par cette animation, rendez-vous est déjà pris pour 2024.