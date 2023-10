Luc-la-Primaube. Le succès toujours au rendez-vous

Les conscrits de Luc ont fait vivre la tradition. Comme leurs aînés l’ont fait depuis plusieurs décennies, les conscrits des classes 2003 et 2004 organisaient, vendredi dernier, leur traditionnelle fête d’automne. Ils avaient concocté un programme alléchant où chacun a pu faire la fête dans une ambiance conviviale. Les réjouissances ont débuté vendredi soir par un repas suivi d’un concert avec le groupe "Les Contre Temps" qui a fait monter l’ambiance. Deux concerts avec le groupe "Demi Citron" et un DJ "Okay Symfonix Event" étaient au programme du samedi soir. Au petit matin, heureux mais épuisés, les conscrits avaient tout lieu d’être satisfaits par cette organisation sans faille.

Ils avaient une nouvelle fois réussi leur pari : faire vivre une tradition bien enracinée dans le village. Bravo à eux et à l’année prochaine avec les conscrits des classes 2004-2005.