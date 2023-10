Coupe du monde de rugby : Antoine Dupont forfait contre l'Italie, avant un rendez-vous crucial pour la suite de son Mondial

Le XV de France affrontera l'Italie, vendredi 6 octobre 2023, sans Antoine Dupont. Victime d'une fracture maxillo-zygomatique contre la Namibie, le capitaine des Bleus ne jouera pas. Et attendra un rendez-vous crucial pour la suite de son Mondial.

Victime d'une fracture maxillo-zygomatique contre la Namibie le 21 septembre 2023, à l'occasion d'une écrasante victoire (96-0) dans cette Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont est, depuis, au cœur d'une course contre-la-montre.

Forfait contre l'Italie

À l'occasion d'une conférence de presse ce mardi 3 octobre 2023, Bruno Boussagol, manager santé des Bleus, a livré une première information concernant le demi de mêlée du Stade Toulousain. Il ne prendra pas part au dernier match de la phase de groupes contre l'Italie, vendredi 6 octobre 2023. Une rencontre qui est d'ailleurs régulièrement assimilée à un huitième de finale, aucune des deux équipes n'étant officiellement qualifiée pour les quarts après trois matchs disputés.

"S'il y a le feu vert..."

Toujours dans le cadre de cet échange avec la presse, à trois jours du match face aux Transalpins, Bruno Boussagol s'est étendu sur le cas d'Antoine Dupont : "tant qu'on n'a pas l'avis médical, il ne pourra pas reprendre le rugby. S'il y a le feu vert et le prérequis, il y aura une reprise progressive". Il en a profité pour rappeler que le numéro 9 "a intégré le groupe ce week-end. Dimanche 1er octobre, il était à l'entraînement avec la partie médicale. On est rapidement passé à des exercices de course. Tout se passe normalement avec Antoine".

Retour en quart de finale ?

L'Hexagone croise les doigts et espère voir son numéro 9 être remis un quart de finale qui pourrait opposer le XV de France au champion du monde en titre : l'Afrique du Sud. Mais il va falloir encore s'armer de patience. "Prochaine étape, il y a une visite lundi 9 octobre avec son chirurgien pour un dernier contrôle. On attend l'avis du chirurgien pour voir ce qu'on peut envisager pour un retour sur un éventuel quart de finale", a ajouté le kiné en chef des Bleus, ce mardi 3 octobre 2023. Et à Boussagol d'enchaîner : "la troisième étape, c'est le choix des entraîneurs, qui prendront la dernière décision après un entretien avec Antoine", a détaillé le manager santé.

14 ou 15 octobre

Si le match contre l'Italie revêt une grande importance, l'échéance suivante, si les Bleus valident leur première place, est cochée depuis des mois par les supporters du XV de France. Dans la poule A, ils savaient, d'ores et déjà, qu'un gros morceau leur serait réservé en quarts de finale.

L'Irlande, l'Afrique du Sud et l'Ecosse figurent dans le groupe B, et celui-ci n'a pas encore rendu son verdict, bien que la victoire des Irlandais sur les Springboks et celle des Bleus face aux All Blacks ait accru les chances de voir un France - Arique du Sud en quarts. Mais quoi qu'il en soit, c'est un immense défi qui sera proposé aux troupes de Fabien Galthié, le 14 ou 15 octobre. Avec ou sans leur capitaine ?