La Toucade a été inaugurée : une perle environnementale et sociale voit le jour à Rodez

Ce lundi 2 octobre, Rodez agglomération habitat, dans le cadre du salon du développement durable a inauguré un ensemble immobilier innovant

Coïncidence de dates : alors qu'à Nantes s'ouvre le congrès national HLM, au cours duquel Emanuelle Cosse, présidente de l'Union sociale pour l'habitat va faire part de ses "grosses" inquiétudes face à la crise du logement, les élus Ruthénois dévoilaient eux un nouvel ensemble immobilier, "La Toucade" fruit d'une politique pour le moins volontariste en la matière.

"100 millions d'euros ont été investis"

Le président de Rodez Agglomération, Christian Teyssèdre, ne s'est d'ailleurs privé de le rappeler lors de l'inauguration, organisée au cœur du festival du développement durable de Rodez. "Sur ces quinze dernières années, plus de 100 millions d'euros ont été investis dans l'habitat social, 70 dans la rénovation et 35 dans le programme neuf. Nous avons réalisé plus de 620 logements neufs depuis que nous sommes aux commandes. Il y en avait moins de 100 de réalisés les vingt-cinq années qui ont précédé notre arrivée".

"Ce sont 15 millions d'euros par an qui sont investis dans l'habitat social", rappelait en substance le président de l'OPH, Christian Mazuc, louant le choix de d'une gestion en régie directe "assurant un savoir-faire important et une bonne longévité des habitats". Et de rappeler au passage que l'OPH, c'est 2400 logements et 5000 locataires. "Rodez Agglo habitat est aussi en passe de devenir le premier donneur d'ordres en matière immobilier sur le territoire".

S'efforçant de répondre aux exigences de la loi SRU, l'agglomération ruthénoise est désormais en passe de répondre aux attentes. Tout en répondant aussi à des exigences désormais environnementales. En cela, le projet de La Toucade, avec ses quatre maisonnettes et son semi-collectif de 14 logements implanté sur les hauteurs de Layoule, sur un terrain donné par la Ville et pour dans un programme évalué à 2, 3 millions d'euros, est un modèle du genre.

Une petite perle

Ce projet de Rodez Agglo Habitat est né au sein d'une commission RSE présidée par Fabien Delmarès. Sortir de l'alimentation au gaz, utiliser les matériaux biosourcés, être en phase avec la biodiversité, valoriser les apports solaires (notamment avec des panneaux solaires sur les toits), permettre aux familles de se loger en évitant des charges trop importantes... au final, c'est une petite perle qui a vu le jour sous la houlette de l'architecte Navecht.

"On a mis la barre haut, notamment sur le plan bioclimatique, on ne redescendra pas plus bas", lance Stéphane Bultel, directeur de Rodez Agglo Habitat en référence aux autres projets immobiliers qui sont lancés. "Nous sommes là dans un ensemble à taille humaine, on est sur la même réflexion dans le quartier Ramadier avec la réalisation de collectif mais aussi de maisonnettes", prend-il comme exemple. Avec notamment le déploiement, quand le terrain s'y prête, de la géothermie.

"Pour moi, en termes d'intégration paysagère, c'est le plus réussi après le musée Soulages" s'est également plu à lancer le président Teyssèdre. Démontrant que social et environnement peuvent aboutir à de très beaux projets. Tel celui de la Toucade.