21 morts à Venise : la vidéo glaçante de la chute du bus par-dessus la rambarde du pont

Une vidéo a capté le moment où le bus rempli de touristes a dégringolé du pont à Venise, mardi soir.

Aux alentours de 19h50, un bus a dégringolé d'un pont situé au-dessus d'une voie ferrée à Venise (Italie), mardi 3 octobre 2023, dans le quartier de Mestre. Après cette terrible chute de plusieurs dizaines de mètres, le véhicule a pris feu. Le bilan est épouvantable : au moins 21 personnes ont perdu la vie parmi les passagers, 18 autres sont blessées.

De nombreuses images circulent depuis mardi soir, autour du lieu du drame. Une vidéo de caméra surveillance a fait également son apparition sur les réseaux sociaux, on y voit au loin de bus basculer dans le vide en faisant un tonneau par-dessus la rambarde.

\ud83d\udd34 #Venise Voici les images de l’accident dramatique qui a fait 21 morts et 18 blessés, hier soir. Le véhicule transportant des touristes, dont au moins un Français, a fait une chute dans le vide. #12h45 pic.twitter.com/wRqYqokkJ4 — M6 Info (@m6info) October 4, 2023

"Une scène apocalyptique"

D'après un dernier bilan, quatre à cinq passagers ukrainiens sont morts, ainsi qu'un touriste allemand. On sait également que des Français et des Croates se trouvaient à bord. L'agence de presse Ansa rapporte qu'un nourrisson et un enfant de 12 ans font partie des victimes. Les blessés ont été conduits dans plusieurs hôpitaux de Venise et de ses alentours, certains sont dans un état grave.

"C'est une scène apocalyptique. Je suis sans voix", a réagi le maire de Venise, Luigi Brugnaro. "Le car est totalement détruit. Les pompiers ont éprouvé des difficultés à sortir les cadavres. J'ai immédiatement ordonné à la ville de porter son deuil, à la mémoire des nombreuses victimes qui se trouvaient à bord du bus tombé".

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità.

Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto.

Una scena apocalittica, non ci sono parole. pic.twitter.com/APnsQoPMkL — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 3, 2023

Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. La piste d'un malaise du conducteur est à l'étude.