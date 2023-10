Chute du bus, véhicule en feu, profil des victimes : ce que l'on sait de l'accident meurtrier à Venise

Un car de touristes a chuté depuis un pont, dans la soirée du mardi 3 octobre 2023, à Venise. Un véritable drame qui a tué au moins 21 personnes. Ce que l'on sait.

C'est un terrible drame qui touche la ville de Venise, en Italie. Un car transportant des touristes a chuté d'un pont avant de prendre feu, dans la soirée du mardi 3 octobre 2023. Les derniers bilans font état d'au moins 21 morts.

Que s'est-il passé ?

Selon les premiers éléments communiqués dans la soirée, le car transportait des touristes vers un terrain de camping. Aux alentours de 19 heures 50, alors qu'il empruntait un pont situé au-dessus d'une voie ferrée, le véhicule a fait une sortie de route avant de chuter. De plusieurs dizaines de mètres, d'après les autorités. Au contact de lignes électriques, il a très rapidement pris feu.

"Le car est totalement détruit. Les pompiers ont éprouvé des difficultés à sortir les cadavres", a réagi Michele Di Bari, préfet de Venise, sur Sky Italia. "C'est une scène apocalyptique. Je suis sans voix", a, quant à lui, déclaré le maire de Venise, Luigi Brugnaro.

Quel est le bilan ?

Conseiller municipal, Renato Boraso a rapporté que le car transportait 40 passagers. 21 d'entre eux ont perdu la vie, et 18 autres ont été blessés. Mais le bilan pourrait s'alourdir, certaines victimes ayant été grièvement touchées. "On a fait ce que l'on pouvait pour retrouver des survivants le plus vite possible mais les conditions étaient telles que ça a pris plus d'une heure", a expliqué le chef des pompiers de Venise, Mario Luongo.

Que sait-on des victimes ?

Dans la soirée, Michele Di Bari a précisé que cinq Ukrainiens et un Allemand figuraient parmi les victimes. Il a également ajouté que deux enfants avaient été tués dans l'accident. Enfin, il a également déclaré que des Français et des Croates étaient à bord du car. Selon RMC, un Français aurait perdu la vie et un autre aurait été blessé et transporté à l'hôpital.

Quelles sont les causes de l'accident ?

Pour le moment, elles restent très floues. Renato Boraso et Matteo Salvini, ministre des Transports, ont avancé que l'une des pistes étudiées par les enquêteurs pointerait un malaise du conducteur, âgé de 40 ans, avant le terrible accident.

Selon le média italien Corriere del Veneto, le véhicule électrique était apparemment neuf. Nos confrères rapportent que les constatations faites sur place ne montrent aucune trace de freinage sur le bitume.