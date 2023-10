Salles-la-Source. Belle opération multigénérationnelle et culturelle au Créneau de Cougousse

Dans le cadre du dispositif "C’est mon patrimoine", une belle collaboration entre Mondes et multitudes, les enfants du Créneau, le musée, le CAUE, les Archives départementales, les résidents de l’hôpital local de Cougousse a été menée avec le soutien des financeurs : Drac Occitanie, département de l’Aveyron, mairies de Marcillac et de Salles-la-Source. Cela a donné une belle exposition inaugurée visible à l’occasion des journées du patrimoine au musée. Durant tout l’été, les enfants et adolescents inscrits au Créneau, à Cougousse, ont participé à des rendez-vous autour du patrimoine local : visite au musée, lecture de paysage, balade d’observation et de découverte, visite des archives départementales, ateliers photographie, broderie, tissage et arts visuels.

Répétition de chants et échanges avec les résidents de la maison de retraite toute proche ont aussi été organisés pour des échanges multigénérationnels.