Lédergues. Le club "jeux et loisirs" a fait sa rentrée

Le Club "jeux et loisirs "de Lédergues a redémarré ses activités en septembre pour la saison 2023-2024.

Pour clôturer le mois passé, les 14 joueurs qui ont vu le jour en septembre ont soufflé leurs bougies d’anniversaire lors de la dernière rencontre en date. Il s’agissait pour l’occasion de Geneviève, Didier, Céline, Suzette, Robert, Renée, Christian, Annie, Nicole, Josiane, Claude, Julienne, Solange et Jackye.

Lors de cette rencontre qui n’avait d’automnale que le nom au vu de la météo estivale, la talentueuse pâtissière du club, Renée, avait confectionné de succulentes tartes à la pêche de vigne qui furent très appréciées et bien accompagnées d’un bon cidre fait par Bernard. Ce club jeux et loisirs réunit chaque semaine une quarantaine de joueurs qui aiment se rencontrer dans un cadre où règne une bonne ambiance, la convivialité, où tous les passionnés de la belote se retrouvent tous les jeudis pour taquiner les cartes et passer un agréable moment.