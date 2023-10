Villecomtal. Le Foyer rural présente ses activités

Quelque 80 personnes se sont retrouvées à la Maison des associations pour les présentations des différents et nombreux ateliers que propose le Foyer rural. Après le mot de bienvenue de Valérie, la présidente, les 3 participantes de "lectures théâtralisées" ont fait une démonstration de leur travail piloté par Lionel, sur le thème de la marche.

Des enveloppes remises au public, contenant des citations en lien avec la marche, ont permis une participation plus large. Ce fut alors à l’atelier djembé de faire découvrir les instruments et le savoir-faire des "musiciens" de cet atelier. La chorale avec Milja au piano a interprété plusieurs chansons sympas. Participation active du public très appréciée. Enfin, sont à noter la présence et les présentations de Christel pour son atelier cuisine où, déjà, quelques gourmandes et gourmands sont inscrits, de Clémentine, professeur de yoga et de Cécile qui ouvre un atelier d’art-pédagogie. André et des participants de l’atelier peinture ont exposé aux murs certains de leurs tableaux remarquables par leur luminosité. Les animatrices des ateliers "gym douce" et "gym renforcée" n’ont pu être présentes, mais il est à noter que ces deux activités font le plein.

Un buffet offert par le Foyer rural avec de nombreux gâteaux préparés par les bénévoles a clôturé ce bel après-midi.

Plusieurs personnes de la Fédération départementale des foyers ruraux, dont le président, étaient présentes et ont manifesté leur intérêt pour cette manifestation.

Pour rappel, les participants aux ateliers paient 10 € d’adhésion au Foyer rural et règlent directement les animateurs d’atelier.