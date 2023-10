Decazeville. Rencontre avec Eva Lothar à la librairie Mine à Feuilles

Samedi 7 octobre, la librairie la Mine à Feuilles, place Wilson à Decazeville, reçoit de 10 heures à 12 h 30 Eva Lothar, docteur en médecine, peintre, cinéaste et photographe. Elle évoquera le conditionnement mental de la vision, qui fait de celle-ci un acte personnel, intime et responsable, et sa prise de conscience qui peut permettre de la transformer. Cette transformation ne correspond ni à un traitement ni à une cure. Elle est selon elle le résultat d’un apprentissage qui requiert motivation, discipline et persévérance et qui ouvrira une certaine réflexion en direction d’un changement dans les habitudes de vie et de vision.

Prendre littéralement ses yeux en mains permettra de faire de la vision une entreprise personnelle intégrée dans le quotidien. Cette intégration demandera un certain temps chaque jour, jusqu’à ce que les nouvelles habitudes de vision soient devenues automatiques.