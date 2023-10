Decazeville. Tennis club : deux titres départementaux pour les féminines

La saison débute très bien pour le Tennis club Firmi-Decazeville. Dimanche, à Vabre, ce sont jouées les finales du championnat d’Aveyron par équipes (Coupe Écureuil).

L’équipe 1 et l’équipe 2 dames ont chacune décroché le titre de championnes d’Aveyron par équipe. Talent, complémentarité et bonne ambiance ont fonctionné à merveille.

L’équipe 1 était composée par Joséphine Tetot, Sabrina Bartoletti, Chloé Maillebuau, Christine Decock et Paulette Couderc. L’équipe 2 était constituée par Virginie Llanas, Cécilia Quiles, Louane Ouillades et Nia Ujukashvili. D’autre part, le Tennis club a engagé d’autres formations sur diverses épreuves. Actuellement, se déroulent la coupe Pierre-Thénégal avec deux équipes hommes et une équipe dames ainsi que le Trophée Gan avec une équipe hommes en + 55 ans et une équipe dames en + 35 ans.

Par ailleurs, les cours de l’école de tennis reprendront mercredi 4 octobre et seront assurés par Sébastien Goncalves.