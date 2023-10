Les premiers signalements ont commencé à Firmi, les voitures faisaient la course en direction de l'aéroport de Rodez...

Les gendarmes de l'Aveyron ont été appelés, plusieurs fois, pour prévenir de la conduite dangereuse de plusieurs véhicules sur la RD 840, dimanche 1er octobre 2023. Les signalements ont commencé à Firmi et ont continué en direction de l'aéroport de Rodez.

Les voitures finissent la course avec la dépanneuse

Les gendarmes de Rignac et de Marcillac-Vallon, avec la brigade motorisée de Rodez, ont rapidement été mobilisés pour intercepter les véhicules signalés. Trois voitures de sport, qui semblaient faire la course sur la route départementale, ont fini par s'arrêter sur injonction des forces de l'ordre.

Les conducteurs ont été verbalisés à cause de leur comportement dangereux. De plus, les trois voitures comportaient "un système d'échappement voire de catalyseurs supprimés". Elles ont donc été immobilisées et enlevées par une dépanneuse.

