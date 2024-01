Le cirque Amar va fêter ses 100 ans avec l'Aveyronnais Stéphan Gistau en tant que Monsieur Loyal

2024 voit le Cirque Amar souffler 100 bougies. Le Firminois Stéphan Gistau, Monsieur Loyal du cirque Amar depuis près d’un quart de siècle, sera bien évidemment de la fête.

Stéphan Gistau est le Monsieur Loyal du cirque Amar depuis près d’un quart de siècle. Tombé dès l’enfance dans la passion du cirque, le Firminois Stephan Gistau intégrait à 17 ans le cirque Bouglione, en tournée d’été. Puis il est devenu l’un des plus jeunes Monsieur Loyal de France, à l’âge de 20 ans, en 1997 avec le cirque Pinder Jean-Richard.

Trois ans plus tard, il rejoignait le cirque Amar, tout d’abord en tant qu’attaché de presse pour devenir ensuite Monsieur Loyal et concepteur de thématiques de spectacles (24 thématiques à ce jour). Le cirque Amar souffle cette année 100 bougies. Stéphan Gistau a passé les fêtes de fin d’année dans le Bassin et s’apprête à reprendre la route. Interview.

Qu’est-il prévu pour les 100 ans du cirque Amar ?

Le lancement de ce centenaire a eu lieu en décembre à Blois, qui était le fief des frères Amar et où une rue porte ce nom. Marc Gricourt, maire de Blois, a remis la médaille de la ville, à l’effigie du centenaire Amar, à Rosa Bouglione, propriétaire de la marque Amar. La tournée nationale a débuté, elle pourrait passer par l’Aveyron ce printemps.

Un documentaire en cours de finalisation

Un autre événement ?

Un documentaire est en cours de finalisation par la chaîne Al Jazeera, porté par l’historien M. Bouazzaoui. L’équipe de tournage m’a interviewé et m’a suivi dans mes activités lors de l’étape à Autun. C’est aussi cette ville qui sert de décor à l’intrigue du livre « Bonnier au cirque ou l’inconnu d’Autun », de Jacques Bruyat et Michel Godet (éditions MaBoZa). Livre dans lequel mon personnage de Stéphan Gistau Monsieur Loyal est utilisé. Ce roman est préfacé par le député de Saône-et-Loire Rémy Rebeyrotte, un ami de longue date et un fidèle soutien du monde du cirque.

Où en êtes-vous de l’écriture de livres ?

Après ma collaboration sur une dizaine d’ouvrages avec Jacques Bruyat et parus aux éditions MaBoZa et DoMiNo, d’autres projets sont à affiner.

Quelles sont vos autres actualités ?

Le Bordelais, Pierre Fenouillet alias Docteur Cirque, un autre ami de longue date et docteur du festival international du cirque de Monte-Carlo (qui se déroulera du 19 au 28 janvier) a monté une exposition itinérante intitulée « Chapeau Monsieur Loyal » et qui rassemble de nombreux costumes de Monsieur Loyal, parmi les plus prestigieux dont celui de Roger Lanzac. Je suis associé à cette exposition en mettant à disposition deux costumes, à la demande de Pierre Fenouillet, qui vient par ailleurs de publier un livre sur le Docteur Alain Frère, conseiller artistique aux côtés de la famille princière de Monaco depuis le début de la création du festival international du cirque. Je me rendrai à ce festival dans les jours prochains. L’exposition sera à Mâcon en octobre prochain à l’occasion du festival Cirque en fête.