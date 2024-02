Les Amis du musette de Firmi donnent rendez-vous le 22 février

Les Amis du musette de Firmi, dont l’audience dépasse largement les frontières firminoises, n’ont eu qu’à se féliciter de voir les personnes venues en grand nombre au thé dansant animé par Gérard Gouny. C’est dans une très bonne ambiance que s’est déroulé l’après-midi au cours duquel un goûter, qui a ravi nos amis, a été servi. La prochaine rencontre adhérents aura lieu le jeudi 22 février avec comme thème, les "crêpes". Lee prochain thé dansant ouvert à toutes et à tous se déroulera le 14 mars. Il sera animé par Gilles Saby. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire au 06 23 72 92 36 ou au 06 11 83 23 36.