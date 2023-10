Salles-la-Source. Les rues du quartier Saint-Laurent font peau neuve

C’est un important chantier de réfection de voirie qui se tient en ce moment dans le quartier Saint-Laurent. L’entreprise Rouquette d’Aubin procède aux travaux de réfection de la voirie de la rue Saint-Laurent, des chemins des Caves, du Comte et de Saint-Jean. De ce fait la circulation est perturbée et stationnement interdit. "Nous faisons notre possible pour ne pas gêner les usagers et que les riverains puissent rentrer chez eux" explique Gilles Rouquette un des co-gérants de l’entreprise qui intervient sur ce chantier. Il ajoute "Cela se passe bien. C’est un plaisir de travailler dans ce village. Cela fait plusieurs années que nous intervenons sur la commune où nous avons toujours de bonnes relations, en particulier avec Hugo avec qui est notre interlocuteur pour le compte de la mairie.". Le chantier est prévu pour durer trois semaines et devrait se terminer aux environs du 24 octobre.