La facture internet des Français a augmenté de plus d'un euro en un an

(ETX Daily Up) - Relativement stable depuis plusieurs années, le prix moyen des abonnements fixes à Internet a augmenté de 2,4% en l'espace de six mois, passant de 33,70 à 34,50 euros, selon l'Arcep. Sur un an, l'augmentation frôle les 4%.

La facture moyenne des abonnés à une connexion Internet en haut ou très haut débit s’élevait fin juin 2023 à 34,5 euros (HT), contre 33,20 euros un an auparavant, selon les dernières données publiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep). Depuis le début de l'année, les prix ont augmenté, affichant une hausse de 2,4% en un semestre. Cet indicateur atteint son plus haut niveau depuis fin 2017. Dans son Observatoire des marchés télécoms au deuxième trimestre 2023, l'Arcep montre que la facture des abonnés a augmenté en moyenne de 1,30 euro en un an (+3,9%).

Cette hausse est principalement due à l’inflation et aux augmentations (annoncées) de tarifs appliqués cette année par les différents opérateurs. Mais le phénomène s'explique aussi par la hausse du nombre d'abonnés à la fibre, la connexion la plus fiable et rapide du marché, mais aussi la plus chère. Pour rappel, la France compte désormais 19,8 millions d'abonnements en fibre optique, ce qui représente 62% du nombre total d'accès fixes à Internet dans tout le pays (+ 11 pts en un an). Au total, l'ensemble des abonnements à très haut débit se chiffre à 22,9 millions, soit 71% du nombre total des abonnements fixes en France (+ 8 pts). C'est sans surprise principalement le déploiement de la fibre qui participe à ce phénomène et par conséquent à la hausse moyenne des prix.

Que faut-il attendre de la nouvelle génération de box Internet ?