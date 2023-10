Luc-la-Primaube. Moment de détente avec la chorale la Clé des Champs

Les résidents de la Maison Sainte-Anne ont pu admirer, la prestigieuse prestation de la chorale "La Clé des champs" de Sébazac. Une vingtaine de choristes dirigés par un jeune chef de chœur, Nicolas Ullern, ont offert à l’auditoire un répertoire gai et entraînant, des chansons d’amour, "Et si tu n’existais pas" de Joe Dassin, de plaisir "Pour le plaisir" d’Herbert Léonard et puis de musique et de gaieté, "Trois petites notes de musique" et d’autres tout aussi entraînantes, "Je n’aurai pas le temps", "Rossignol de mes amours", "La Paloma", "Tant qu’il y aura des étoiles"…

Des choristes sympathiques et heureux d’offrir de la joie aux résidents, dont certains ont battu la mesure pendant que d’autres se plurent à fredonner les chants avec les choristes et qui n’ont pas ménagé les applaudissements.