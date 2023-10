Mois de l'architecture : le CAUE de l'Aveyron propose de remettre les matériaux naturels au goût du jour

Autour d'une exposition passionnante à la galerie Sainte-Catherine, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l'Aveyron propose de nombreuses opportunités de découverte, dans le cadre du Mois de l'architecture, avec par ailleurs plusieurs ateliers, visites ou conférences.

Des constructions, aux quatre coins du monde, en pisé, terre coulée, adobe, terre comprimée ou torchis, des murs isolés en bottes de pailles, mélange de terre et de chanvre, couverture en roseau ou charpentes en bambou... Jusqu'à la fin du mois, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l'Aveyron propose aux amateurs une plongée dans ce que l'architecture mondiale fait de meilleur dans le domaine de la construction en matériaux naturels.

C'est la galerie Sainte-Catherine de Rodez qui accueille cette exposition, présentant les 40 bâtiments finalistes, en 2021, du premier prix des architectures contemporaines en terre crue et fibres végétales. Des projets, comme le souligne le directeur adjoint du CAUE de l'Aveyron Vincent L'Herm, "engagés dans le développement durable" et à même, pourquoi pas, d'inspirer les porteurs de projets architecturaux dans leur approche, qu'il s'agisse de constructions ou de réhabilitations vertueuses.

L'exposition ruthénoise s'inscrit dans le cadre du Mois de l'architecture, proposé par le CAUE au même titre que plusieurs autres rendez-vous. Conférences, visites de chantiers, ateliers pour enfants, temps avec des professionnels, concepteurs ou élus figurent par ailleurs au programme avec pour ligne directrice de "montrer que, dans l'architecture contemporaine, on peut construire avec des matériaux écologiques pour un habitat sain", comme le résume Vincent L'Herm.

Autant d'occasions, dans les prochaines semaines pour le CAUE, de faire mieux connaître ses missions, à commencer par celle de conseil aux particuliers ou collectivités dans leurs projets de construction ou de réhabilitation.

Les autres rendez-vous du Mois de l'architecture

Des conférences sont proposées à Rodez. Après "L’architecture traditionnelle du Rouergue : comprendre pour restaurer" le 29 septembre et "Réhabiliter le bâti du XXe siècle" le 6 octobre, rendez-vous vendredi 13 octobre pour "Frugalité heureuse et créative, essor des territoires par l’usage de matériaux locaux biosourcés, géosourcés et de réemploi". Cette conférence sera présentée par Dominique Gauzin-Muller à 18h30 à l’auditorium des Archives départementales. Vendredi 10 novembre à l'auditorium du musée Soulages, "Le tour des matériaux d’une maison écologique", présentée par Anatomies d’architecture.

En partenariat avec la Maison Eco-Naturelle – Lioujas, plusieurs visites sont proposées sur inscription. Mercredi 11 octobre de 14 heures à 16 heures à Najac, "Doublage isolant chaux-chanvre" autour de l'isolation d'une maison en pierre. Samedi 21 octobre à Toulonjac, "Enduit d’argile isolant" pour la rénovation d'une longère, de 10 heures à midi.

Toujours en partenariat avec la Maison Eco-Naturelle, des ateliers (sur inscription) auront lieu à la galerie Sainte-Catherine samedi 14 octobre (Construire et décorer en terre, valoriser la terre sous diverses formes avec Philippe Larquier de l’entreprise Terrargile, de 9 heures à midi) et samedi 21 octobre (chaux-chanvre, connaître le doublage isolant banché, de 9 heures à midi avec Alexandre Pinto). Chaque atelier prendra la forme d’une présentation théorique de la technique suivie d’une initiation à la manipulation de la matière.

Les plus jeunes ne sont pas oubliés dans ce programme avec des ateliers proposés les lundis, mardis, jeudis matins et les lundis après-midi, du 3 au 31 octobre sur demande des enseignants. Au programme, visite de l'exposition et manipulation des matériaux.

L'exposition TerraFibra Architecte ouvrira ses portes aux établissements scolaires mercredi 25 octobre de 14 heures à 16 heures pour une visite de l’exposition et un atelier maquette osier-terre pour les 7-12 ans.

L'exposition de la galerie Sainte Catherine, intitulée TerraFibra Architectures, est ouverte les mardis, jeudis, vendredis de 14 heures à 18 heures, les mercredis de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures ainsi que les samedis de 10 heures à 13 heures.

Plus d’informations au 05 65 68 66 45 ou sur le site caueactu.fr, inscriptions sur https://bit.ly/maocaue