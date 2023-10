Onet-le-Château. Un café-débat autour de la maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer, mieux la comprendre pour mieux l’accompagner, c’est l’objectif de l’association France Alzheimer Aveyron et maladies apparentées en proposant un Café débat sur le thème "mieux comprendre la maladie pour mieux l’accompagner" vendredi 20 octobre à 18 h 30, au Café Associatif des Costes-Rouges. Animé par Docteur Lambert, gériatre, le café débat s’adresse à toute personne (directement concernée ou non) qui se pose des questions sur la maladie et qui souhaite pouvoir échanger sur le sujet dans un espace accessible. Des bénévoles de l’association seront également présents pour présenter les actions de soutien proposées aux familles concernées sur le secteur.

France Alzheimer Aveyron : 05 65 44 53 10 ou alzheimer12@gmail.com